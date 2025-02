Nowy standard zarządzania odpadami w biurowcach. Ghelamco, Signal OS, PreZero i Cushman & Wakefield połączyli siły w VIBE

VIBE to jeden z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie biurowców w Polsce, w którym wdrożono szereg nowoczesnych rozwiązań spełniających założenia zrównoważonego rozwoju również na etapie użytkowania budynku. Jednym z najbardziej innowacyjnych jest Inbin – system monitorowania odpadów opracowany przez polską firmę proptechową Signal OS, specjalizującą się w nowoczesnych technologiach dla nieruchomości komercyjnych.

Aplikacja pozwala na śledzenie odpadów generowanych w budynku oraz raportowanie ich rodzaju i ilości. Dzięki zintegrowanej wadze w strefie obsługi odpadów oraz tabletowi do obsługi dla serwisu sprzątającego, system umożliwia przypisanie odpadów do odpowiednich frakcji (np. papier, bio, plastik) oraz lokalizacji, takich jak piętra czy najemcy.

Zbierane przez system dane są następnie raportowane zarządcy budynku oraz najemcom, co wspiera realizację strategii ESG nie tylko biurowca, ale także poszczególnych firm, które w nim na co dzień funkcjonują. Dzięki współpracy z PreZero – międzynarodowym dostawcą usług środowiskowych – dane z Inbin są wykorzystywane do optymalizacji harmonogramów odbioru odpadów, co poprawia efektywność procesu zarządzania nimi.

„Inbin pomaga zarządcy oraz najemcom efektywnie zarządzać odpadami w kontekście rosnących wymagań związanych z raportowaniem ESG, szczególnie w zakresie odpowiedzialności środowiskowej. Dzięki zbieraniu danych na temat rodzaju, ilości i zapełnienia odpadów, system wspiera procesy decyzyjne i poprawia transparentność działań związanych z gospodarką odpadami. Integracja z systemem PreZero to krok milowy umożliwiający optymalizację harmonogramu odbiorów, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję emisji CO2 budynku” – mówi Przemysław Brzostowski, CEO Signal OS.



We współpracy siła

Partnerstwo z PreZero, liderem gospodarki odpadami, umożliwiło integrację danych z aplikacji Inbin z procesami logistycznymi odbioru odpadów. Dzięki komunikacji systemów Inbin z PreZero odbiory odbywają się na podstawie rzeczywistego zapełnienia kontenerów, co pozwala na dynamiczną optymalizację harmonogramu ich wywozu. Cała logistyka dostosowywana jest w czasie rzeczywistym, co znacząco przekłada się na redukcję liczby kursów pojazdów odbierających odpady, a co za tym idzie – na zmniejszenie związanej z transportem emisji CO2 firmy.

Kluczową rolę w implementacji systemu zarządzania odpadami odegrał Cushman & Wakefield, zarządca VIBE:

”Dzięki współpracy z firmami Signal OS, Ghelamco i PreZero, system został dostosowany do specyfiki budynku oraz potrzeb jego najemców. Precyzyjna optymalizacja odbioru odpadów pozwoliła nam zredukować koszta operacyjne związane z ich wywozem, a także zminimalizować ryzyko przepełnienia kontenerów w budynku. To przykład nowoczesnego podejścia do zarządzania, które wspiera realizację zasad ESG i podnosi standardy zarządzania budynkami komercyjnymi”. - dodaje Aneta Kłosowska, Property Manager biurowca VIBE z Cushman & Wakefield.



VIBE w rytmie ESG

Ghelamco, inwestor i deweloper budynku VIBE, od lat angażuje się w rozwój zrównoważonych technologii, a jego ostatnia inwestycja na warszawskiej Woli jest tego najlepszym przykładem. Liczący 15 tys. mkw. VIBE łączy innowacyjne rozwiązania technologiczne z dbałością o środowisko. Potwierdzają to liczne prestiżowe certyfikaty, w tym BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, Green Building Standard, Obiekt bez Barier, precertyfikacje DGNB i WELL, a także SmartScore i WiredScore z ratingiem Platinum.

Zaprojektowany zgodnie z założeniami ESG budynek oprócz aplikacji Inbin wykorzystuje m.in. ultranowoczesny Building Energy Management System (BEMS), który pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia energii. To także pierwszy biurowiec w Polsce, który posiada specjalnie skomponowaną audiosferę, nadającą mu wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

“VIBE to przykład, jak odpowiedzialne podejście do projektowania i zarządzania biurowcami, wsparte nowoczesnymi technologiami, może realnie wspierać najemców w realizacji ich strategii ESG i polityk zrównoważonego rozwoju. Nasza współpraca z Signal OS, PreZero i Cushman & Wakefield to dowód na to, że wspólnie możemy zmieniać rynek i przyczyniać się do większej dbałości o środowisko”. - mówi Jarosław Fiutowski, członek zarządu ds. ESG i zrównoważonego budownictwa w Ghelamco Poland.



Proptech w trybie eko

Signal OS to jeden z liderów polskiego rynku PropTech. Firma ma na swoim koncie wiele rozwiązań, takich jak Parkiza — narzędzie do rezerwacji miejsc parkingowych w biurowcach, czy Wayin — aplikację umożliwiającą korzystanie z kart pracowniczych zapisanych w Apple Wallet. Powstają one w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby rynku zgłaszane przez partnerów i klientów.



Produkty Signal OS wspierają zarządców budynków, firmy oraz pracowników, dostarczając narzędzia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie w budynku i biurze. Przyczyniły się również do sukcesu takich inwestycji z portfolio Ghelamco, jak VIBE, Warsaw UNIT czy Kreo. Aplikacja do monitorowania odpadów jest kolejnym krokiem w kierunku dostarczania kompleksowych rozwiązań do zarządzania obiektami i wspierania zrównoważonych standardów.